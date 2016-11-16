×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Коркино из-за короткого замыкания эвакуировали детсад07 февраля в 18:42

  • Текст

Малышей приютили магазины и банк.

Утром 7 февраля 2017 года в Коркино (Челябинская область) эвакуировали детский сад из-за задымления. В подвале здания замкнуло электропроводку, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"Сотрудники учреждения поступили абсолютно правильно. Они вывели всех детей на улицу еще до прибытия пожарных", – подчеркнул собеседник агентства.

Пока очаг дыма устраняли с помощью порошковых огнетушителей, малыши находились в ближайших магазинах и отделении банка.

После проветривания садик возобновил работу.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Серовчан нагреют на котельных

Серовчан нагреют на котельных

Ямальцы выставят заоблачные счета.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×