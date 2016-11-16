Малышей приютили магазины и банк.

Утром 7 февраля 2017 года в Коркино (Челябинская область) эвакуировали детский сад из-за задымления. В подвале здания замкнуло электропроводку, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"Сотрудники учреждения поступили абсолютно правильно. Они вывели всех детей на улицу еще до прибытия пожарных", – подчеркнул собеседник агентства.

Пока очаг дыма устраняли с помощью порошковых огнетушителей, малыши находились в ближайших магазинах и отделении банка.

После проветривания садик возобновил работу.