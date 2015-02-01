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Федор Конюхов полетел за новым рекордом07 февраля в 19:39

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На воздушном шаре.

7 февраля известный российский путешественник Федор Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло успешно стартовали на тепловом аэростате с аэродрома Южный в Рыбинске под Ярославлем.

Они намерены установить новый мировой рекорд по продолжительности полета - продержаться в воздухе 52 часа без посадки, рассказал ТАСС сын путешественника Оскар Конюхов. Пока что шар на высоте 50-60 метров движется в юго-западном направлении. По земле за ним следует группа сопровождения. Предположительно, экспедиция закончится в Тамбовской области.

Стоит отметить, что Федор Конюхов - первый воздухоплаватель, сумевший совершить кругосветное путешествие на воздушном шаре с первой попытки, передает "Уралинформбюро".

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