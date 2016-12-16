Могла повториться екатеринбургская трагедия.

Прокуратура проводит проверку по сообщениям СМИ о сносе снежного городка в Качканаре - тяжелая техника орудовала, несмотря на лазающих по горкам детей. Как сообщили "Уралинформбюро" в областном надзорном ведомстве, судя по размещенному в Интернете видео, при расчистке площадки коммунальщики не выставили никаких ограждений, что создает угрозу жизни и здоровью людей.

Будет установлена организация, проводившая снос снежного городка у дворца культуры, и ответственные за безопасность работ лица. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Видеозапись небезопасных виражей коммунальной техники "Качканарский четверг" опубликовал 28 января.

Следует напомнить, что год назад при похожих обстоятельствах в Екатеринбурге произошла трагедия. 4 февраля 2016 года при расчистке сугробов на улице Рощинской экскаваторщик, не заметив гуляющих детей, случайно засыпал снегом девочку. Школьница пробыла под завалами 10 минут, впала в кому и спустя несколько дней скончалась.

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