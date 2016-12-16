Снос горки с детьми в Качканаре аукнулся в прокуратуре07 февраля в 18:40
- Текст
Могла повториться екатеринбургская трагедия.
Прокуратура проводит проверку по сообщениям СМИ о сносе снежного городка в Качканаре - тяжелая техника орудовала, несмотря на лазающих по горкам детей. Как сообщили "Уралинформбюро" в областном надзорном ведомстве, судя по размещенному в Интернете видео, при расчистке площадки коммунальщики не выставили никаких ограждений, что создает угрозу жизни и здоровью людей.
Будет установлена организация, проводившая снос снежного городка у дворца культуры, и ответственные за безопасность работ лица. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Видеозапись небезопасных виражей коммунальной техники "Качканарский четверг" опубликовал 28 января.
Следует напомнить, что год назад при похожих обстоятельствах в Екатеринбурге произошла трагедия. 4 февраля 2016 года при расчистке сугробов на улице Рощинской экскаваторщик, не заметив гуляющих детей, случайно засыпал снегом девочку. Школьница пробыла под завалами 10 минут, впала в кому и спустя несколько дней скончалась.
Ранее по теме:
Засыпавший снегом школьницу екатеринбуржец получил 1 год
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 17:22
1,5 тысячи свердловских многоэтажек дождутся капремонта в этом году
Если все пойдет по плану.Сегодня в 17:14
В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
Пострадали два человека.Сегодня в 17:11
Челябинцы готовы разгонять смог из пушки
Другие способы не действуют.Сегодня в 17:09
Уральские ученые займутся разработками для Sukhoi Superjet
По соглашению.Сегодня в 17:04
Из Росприроднадзора бегут инспекторы
Из-за копеечной зарплаты.Сегодня в 16:57
"Гринфлайт" не желает доделывать квартиры дольщиков "Академа"
Отказываясь от чистовой отделки.Сегодня в 16:56
"АвтоВАЗ" удивит двумя новинками
На базе Lada Vesta.Сегодня в 16:50
Свердловчан шокировали счета за коммуналку
Общественники разберутся.Сегодня в 16:42
В Екатеринбурге офицер "потерял" 37 казенных миллионов
При строительстве жилья для военных.Сегодня в 16:17
В Екатеринбурге на ходу загорелся автобус
Водитель сам потушил пожар.Сегодня в 16:15
К капремонту на Среднем Урале подключатся газовики
Через год.Сегодня в 16:13
Нефтяники Югры не успевают латать трубопроводы
Годовой ущерб достиг 710 миллионов.Сегодня в 16:10
В Екатеринбурге львы посостязаются с пауками
За звание лучшей пары.Сегодня в 16:04
Федор Емельяненко приедет в Екатеринбург на ЧР по самбо
В марте.Сегодня в 16:00
На Южном Урале два человека скончались от отравления газом
Угарным.
-
26 января в 09:35
В Чайковском многодетную мать осудили за голодных детей
Которых она еще и оставляла на морозе.17 января в 12:38
Прокуратура Новоуральска ищет пострадавших в ледовом городке
На небезопасной горке.16 января в 19:49
За погибших в югорском ДТП детей накажут чиновников и полицейских
Надзорное ведомство завершило проверку.16 декабря 2016 в 14:41
Свердловская прокуратура вмешалась в детскую ссору из-за кори
Между родителями и санврачами.08 декабря 2016 в 12:00
Просроченные детские каши в больнице Прикамья грозят 6 годами колонии
Возбуждено уголовное дело.02 декабря 2016 в 17:37
В Прикамье больницы продолжают кормить детей просрочкой
"Пахнет" уголовным делом.23 ноября 2016 в 15:30
В Югре воспитатель била детсадовцев тапком
И закрывала в туалете.09 ноября 2016 в 17:33
Дети-инвалиды в Североуральске остались без меднаблюдения
По воле матери.31 октября 2016 в 16:40
Качканарские буддисты снова "проворонили" срок сноса монастыря
Его будут демонтировать принудительно.15 сентября 2016 в 15:07
ЧП в Кировграде случилось из-за самовольного подключения к газу
Хотя есть вопросы и к УК.
Главные новости
- Сегодня в 17:14В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
- Сегодня в 16:50Свердловчан шокировали счета за коммуналку
- Сегодня в 15:23Капремонты обошлись свердловчанам в 5,2 миллиарда рублей
- Сегодня в 15:186-летняя екатеринбурженка выжила после падения с 8 этажа
- Сегодня в 14:31Глава Росприроднадзора отчитал уральских коллег за мягкотелость
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.