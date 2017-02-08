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Россияне "раскрутили" депутатов на бессрочную приватизацию жилья07 февраля в 19:19

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Власти грозились все свернуть к марту.

Россиянам пообещали бессрочную приватизацию жилья, передает "Уралинформбюро". 7 февраля депутаты "Единой России" внесут в Госдуму соответствующую поправку к законопроекту, который завтра будет рассматриваться во втором чтении.

О необходимости такого шага заявляло большинство избирателей, с которыми депутаты встречались в ходе так называемой региональной недели. Как отметил первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев, премьер Дмитрий Медведев поддержал инициативу.

Стоит напомнить, что ранее россиян поторапливали с бесплатной приватизацией - как предупреждал глава Минстроя Михаил Мень, такая возможность, скорее всего, сохранится лишь до марта.

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