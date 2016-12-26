Среди 100 лучших школ России шесть из ЕкатеринбургаСегодня в 07:54
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И седьмая "в резерве".
Второй раз Рейтинговое агентство RAEX выставило оценки школьному образованию России. Опубликован топ-200 учебных заведений страны.
Как отмечают авторы, цель рейтинга – определить, какие школы готовят наибольшее количество студентов для лучших вузов России – университетов из топ-20 рейтинга RAEX.
Они сознательно отказались от анализа данных о среднем балле ЕГЭ, так как на фоне активных слияний-укрупнений школ измерение "средней температуры по школе" могло бы сильно дезориентировать учащихся и их родителей.
Составителями рейтинга были обработаны сведения о поступлении свыше 87 тысяч выпускников из 15 тысяч российских школ в 17 лучших вузов в 2014 и 2015 годах. В рейтинге высших учебных заведений на 10 месте значится Уральский федеральный университет.
Екатеринбургский СУНЦ - его "подготовительное отделение". Естественно, плохие результаты ЕГЭ (по сути вступительные экзамены в УрФУ) могут "бросить тень" на вуз, поэтому столь не случайно 6-е место лицея в школьном ТОП-200, отмечает "Уралинформбюро".
Двадцатое место в рейтинге заняла екатеринбургская Гимназия №9 - известное место обучения "золотой молодежи".
Лицей №130 занял 26-е место, лицей №35 - 49-е место. Также в ТОП-100 попали лицей №110 (52-е место) и гимназия №2 (90-е место).
Чуть не дотянул до сотни лицей №135 - 101-е место.
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