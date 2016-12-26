И седьмая "в резерве".

Второй раз Рейтинговое агентство RAEX выставило оценки школьному образованию России. Опубликован топ-200 учебных заведений страны.

Как отмечают авторы, цель рейтинга – определить, какие школы готовят наибольшее количество студентов для лучших вузов России – университетов из топ-20 рейтинга RAEX.

Они сознательно отказались от анализа данных о среднем балле ЕГЭ, так как на фоне активных слияний-укрупнений школ измерение "средней температуры по школе" могло бы сильно дезориентировать учащихся и их родителей.

Составителями рейтинга были обработаны сведения о поступлении свыше 87 тысяч выпускников из 15 тысяч российских школ в 17 лучших вузов в 2014 и 2015 годах. В рейтинге высших учебных заведений на 10 месте значится Уральский федеральный университет.

Екатеринбургский СУНЦ - его "подготовительное отделение". Естественно, плохие результаты ЕГЭ (по сути вступительные экзамены в УрФУ) могут "бросить тень" на вуз, поэтому столь не случайно 6-е место лицея в школьном ТОП-200, отмечает "Уралинформбюро".

Двадцатое место в рейтинге заняла екатеринбургская Гимназия №9 - известное место обучения "золотой молодежи".

Лицей №130 занял 26-е место, лицей №35 - 49-е место. Также в ТОП-100 попали лицей №110 (52-е место) и гимназия №2 (90-е место).

Чуть не дотянул до сотни лицей №135 - 101-е место.