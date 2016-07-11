Россиянам выдадут продовольственные карточкиСегодня в 08:34
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Достанутся они не всем.
В 2017 году в России собираются запустить программу продовольственной помощи населению. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров 7 февраля 2017 года на заседании фракции "Единой России".
Суть идеи в том, чтобы перечислять нуждающимся на специальные карты баллы или бонусы для покупки продуктов российского производства. Россияне смогут приобретать овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, птицу, рыбу и другое, передает "Уралинформбюро". При этом, если баллы не будут потрачены в течение месяца, они сгорят.
По мнению Мантурова, благодаря программе получится поддержать не только нуждающихся россиян, но и местных производителей. Министр добавил, что подобная система давно работает во многих странах мира.
В России программа продовольственных карточек уже прошла основные этапы согласования с ведомствами. Объем финансирования пока не называется. В прошлом году запуск программы оценивали в 140 миллиардов рублей.
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