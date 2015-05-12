Который сам же закрыл.

Роскомнадзор исключил из реестра запрещенных ресурс для взрослых Youporn. Информация об этом появилась на официальной странице ведомства в Twitter, передает "Уралинформбюро".

В сентябре 2016 года сайт был заблокирован для россиян по решению суда Владивостока, в который обратился Роскомнадзор. В конце января 2017 года представители Youporn обжаловали вердикт, и Роскомнадзору пришлось снять ограничение.