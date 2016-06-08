По предложению Медведева.

Бесплатную приватизацию жилья в России сделают бессрочной. Об это заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Предложил коллегам по партии "Единая Россия" и членам правительства, ответственным за соответствующие вопросы, отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья гражданами. Они идею поддерживают", - написал премьер на своей странице в Facebook.

В ближайшее время инициативу планируется закрепить законодательно. В данный момент сроки бесплатной приватизации ограничены 1 марта 2017 года.

Бесплатная приватизация жилья началась в 1991 году. Срок ее окончания переносился неоднократно, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:

Россиянам дали еще год на бесплатную приватизацию жилья