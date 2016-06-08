Россиянам отведут вечность на бесплатную приватизацию жильяСегодня в 09:32
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По предложению Медведева.
Бесплатную приватизацию жилья в России сделают бессрочной. Об это заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Предложил коллегам по партии "Единая Россия" и членам правительства, ответственным за соответствующие вопросы, отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья гражданами. Они идею поддерживают", - написал премьер на своей странице в Facebook.
В ближайшее время инициативу планируется закрепить законодательно. В данный момент сроки бесплатной приватизации ограничены 1 марта 2017 года.
Бесплатная приватизация жилья началась в 1991 году. Срок ее окончания переносился неоднократно, передает "Уралинформбюро".
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