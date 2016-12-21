Из-за "неживой" атмосферы.

Инопланетяне до сих пор не вышли на связь с землянами, поскольку не распознали жизнь на Голубой планете. Такое заключение сделали ученые из Корнеллского университета в США. 90% истории Земли газовая оболочка соответствовала состоянию необитаемой планете.

В атмосфере не было кислорода, озона и метана – "маркеров" органической жизни. Кислород, выделяемый первыми аэробными организмами, не попадал в атмосферу планеты – он уходил на окисление мертвой органики. По этой причине пришельцы из космоса могли не заметить зародившуюся жизнь на Земле и пролететь мимо. Есть риск, что и мы можем не увидеть первые микроорганизмы на других, с виду необитаемых, планетах, сообщает "Уралинформбюро".