Ценовой минимум поднимут.

Минфин России предложил увеличить минимальную розничную цену пол-литровой бутылки водки со 190 до 205 рублей. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, передает "Уралинформбюро".

Ведомство объясняет инициативу ростом производственных затрат. Вместе с тем, по мнению бизнеса, 15 рублей надбавки в нынешних условиях погоды не сделают – минимальный ценник должен составлять 220-230 рублей.

Вместе с водкой впервые с 2014 года подорожает коньяк. Минфин предлагает поднять минимальную цену поллитровки на 49 рублей – до 371 рубля.