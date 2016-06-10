Водка станет "крепче" на 15 рублейСегодня в 10:16
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Ценовой минимум поднимут.
Минфин России предложил увеличить минимальную розничную цену пол-литровой бутылки водки со 190 до 205 рублей. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, передает "Уралинформбюро".
Ведомство объясняет инициативу ростом производственных затрат. Вместе с тем, по мнению бизнеса, 15 рублей надбавки в нынешних условиях погоды не сделают – минимальный ценник должен составлять 220-230 рублей.
Вместе с водкой впервые с 2014 года подорожает коньяк. Минфин предлагает поднять минимальную цену поллитровки на 49 рублей – до 371 рубля.
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