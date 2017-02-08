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Поклонники "Своей игры" скорбят об Андрее ЖдановеСегодня в 11:08

Знатока нашли мертвым.

Утром 7 февраля в своей квартире в Тольятти был найден мертвым участник телешоу "Своя игра" Андрей Жданов. Эрудит не дожил до 47-летия пять дней, передает "Уралинформбюро".

По предварительным данным, на теле не было следов насильственной смерти. Точную причину гибели установит судмедэкспертиза.

А.Жданов, выпускник Литературного института имени Горького, работал главным редактором газеты "Призыв". В последнее время он тяжело переживал самоубийство жены, ушедшей из жизни летом 2015 года. Мужчина впал в глубокую депрессию и утратил интерес даже к любимой игре. За неделю до смерти он взял отпуск, больше коллеги его не видели.

Поклонники эрудита выражают свои соболезнования на его странице "ВКонтакте": "Очень давно я не встречал такого доброго, искреннего и открытого человека. Вечная память тебе, Андрей Викторович! Мы тебя не забудем", "Нет, не верю, ну как же так?...(( Светлая память, Андрей Викторович".

Андрей Жданов одержал победу в 49 из 74 программ "Своя игра", в которых принимал участие. В 2011 году тольяттинца десять раз подряд признавали лучшим игроком. После этого он выиграл главный приз – автомобиль. Последний раз знаток встал за тумбу "Своей игры" в сентябре 2016 года.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
странности Сегодня в 11:32

Жена красивая, мечтательные и грустные глаза. Странное дело, если её муж любил, то почему кончила жизнь самоубийством? Несчастная любовь к другому? Не понимаю тех людей, которые, не имея причин, кроме невыносимой болезни, кончают жизнь самоубийством. Жизнь прекрасна в любом случае, как бы не было тяжело. И трудности проходят, надо жить!

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