Знатока нашли мертвым.

Утром 7 февраля в своей квартире в Тольятти был найден мертвым участник телешоу "Своя игра" Андрей Жданов. Эрудит не дожил до 47-летия пять дней, передает "Уралинформбюро".

По предварительным данным, на теле не было следов насильственной смерти. Точную причину гибели установит судмедэкспертиза.

А.Жданов, выпускник Литературного института имени Горького, работал главным редактором газеты "Призыв". В последнее время он тяжело переживал самоубийство жены, ушедшей из жизни летом 2015 года. Мужчина впал в глубокую депрессию и утратил интерес даже к любимой игре. За неделю до смерти он взял отпуск, больше коллеги его не видели.

Поклонники эрудита выражают свои соболезнования на его странице "ВКонтакте": "Очень давно я не встречал такого доброго, искреннего и открытого человека. Вечная память тебе, Андрей Викторович! Мы тебя не забудем", "Нет, не верю, ну как же так?...(( Светлая память, Андрей Викторович".

Андрей Жданов одержал победу в 49 из 74 программ "Своя игра", в которых принимал участие. В 2011 году тольяттинца десять раз подряд признавали лучшим игроком. После этого он выиграл главный приз – автомобиль. Последний раз знаток встал за тумбу "Своей игры" в сентябре 2016 года.