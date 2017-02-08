Поклонники "Своей игры" скорбят об Андрее ЖдановеСегодня в 11:08
- Текст
- Комментарии (1)
Знатока нашли мертвым.
Утром 7 февраля в своей квартире в Тольятти был найден мертвым участник телешоу "Своя игра" Андрей Жданов. Эрудит не дожил до 47-летия пять дней, передает "Уралинформбюро".
По предварительным данным, на теле не было следов насильственной смерти. Точную причину гибели установит судмедэкспертиза.
А.Жданов, выпускник Литературного института имени Горького, работал главным редактором газеты "Призыв". В последнее время он тяжело переживал самоубийство жены, ушедшей из жизни летом 2015 года. Мужчина впал в глубокую депрессию и утратил интерес даже к любимой игре. За неделю до смерти он взял отпуск, больше коллеги его не видели.
Поклонники эрудита выражают свои соболезнования на его странице "ВКонтакте": "Очень давно я не встречал такого доброго, искреннего и открытого человека. Вечная память тебе, Андрей Викторович! Мы тебя не забудем", "Нет, не верю, ну как же так?...(( Светлая память, Андрей Викторович".
Андрей Жданов одержал победу в 49 из 74 программ "Своя игра", в которых принимал участие. В 2011 году тольяттинца десять раз подряд признавали лучшим игроком. После этого он выиграл главный приз – автомобиль. Последний раз знаток встал за тумбу "Своей игры" в сентябре 2016 года.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Жена красивая, мечтательные и грустные глаза. Странное дело, если её муж любил, то почему кончила жизнь самоубийством? Несчастная любовь к другому? Не понимаю тех людей, которые, не имея причин, кроме невыносимой болезни, кончают жизнь самоубийством. Жизнь прекрасна в любом случае, как бы не было тяжело. И трудности проходят, надо жить!ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 17:22
1,5 тысячи свердловских многоэтажек дождутся капремонта в этом году
Если все пойдет по плану.Сегодня в 17:14
В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
Пострадали два человека.Сегодня в 17:11
Челябинцы готовы разгонять смог из пушки
Другие способы не действуют.Сегодня в 17:09
Уральские ученые займутся разработками для Sukhoi Superjet
По соглашению.Сегодня в 17:04
Из Росприроднадзора бегут инспекторы
Из-за копеечной зарплаты.Сегодня в 16:57
"Гринфлайт" не желает доделывать квартиры дольщиков "Академа"
Отказываясь от чистовой отделки.Сегодня в 16:56
"АвтоВАЗ" удивит двумя новинками
На базе Lada Vesta.Сегодня в 16:50
Свердловчан шокировали счета за коммуналку
Общественники разберутся.Сегодня в 16:42
В Екатеринбурге офицер "потерял" 37 казенных миллионов
При строительстве жилья для военных.Сегодня в 16:17
В Екатеринбурге на ходу загорелся автобус
Водитель сам потушил пожар.Сегодня в 16:15
К капремонту на Среднем Урале подключатся газовики
Через год.Сегодня в 16:13
Нефтяники Югры не успевают латать трубопроводы
Годовой ущерб достиг 710 миллионов.Сегодня в 16:10
В Екатеринбурге львы посостязаются с пауками
За звание лучшей пары.Сегодня в 16:04
Федор Емельяненко приедет в Екатеринбург на ЧР по самбо
В марте.Сегодня в 16:00
На Южном Урале два человека скончались от отравления газом
Угарным.
Ещё в сюжете «Скорбим»
Главные новости
- Сегодня в 17:14В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
- Сегодня в 16:50Свердловчан шокировали счета за коммуналку
- Сегодня в 15:23Капремонты обошлись свердловчанам в 5,2 миллиарда рублей
- Сегодня в 15:186-летняя екатеринбурженка выжила после падения с 8 этажа
- Сегодня в 14:31Глава Росприроднадзора отчитал уральских коллег за мягкотелость
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.