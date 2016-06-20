Морозы заперли уральских школьников по домамСегодня в 11:17
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Возможно, до конца недели.
Из-за морозов в трех регионах Урала отменены занятия для школьников. Так, в Тюмени дома остались ученики 1-4 классов, в Челябинске – 1-7 классов, сообщили "Уралинформбюро" в муниципальных администрациях. В этих городах утром градусник показывал минус 30.
Полностью пустуют школы в Югре, где столбик термометра упал до минуса 40.
Стужа не отпустит Урал до конца недели.
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Ага, прям, заперли, щаз.. Проснутся, поедят и вывалят на улицу гулять, у них лафа, в школу не надо ходитьответить
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