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Морозы заперли уральских школьников по домамСегодня в 11:17

Возможно, до конца недели.

Из-за морозов в трех регионах Урала отменены занятия для школьников. Так, в Тюмени дома остались ученики 1-4 классов, в Челябинске – 1-7 классов, сообщили "Уралинформбюро" в муниципальных администрациях. В этих городах утром градусник показывал минус 30.

Полностью пустуют школы в Югре, где столбик термометра упал до минуса 40.

Стужа не отпустит Урал до конца недели.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
сами такие были Сегодня в 11:33

Ага, прям, заперли, щаз.. Проснутся, поедят и вывалят на улицу гулять, у них лафа, в школу не надо ходить

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