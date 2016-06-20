Возможно, до конца недели.

Из-за морозов в трех регионах Урала отменены занятия для школьников. Так, в Тюмени дома остались ученики 1-4 классов, в Челябинске – 1-7 классов, сообщили "Уралинформбюро" в муниципальных администрациях. В этих городах утром градусник показывал минус 30.

Полностью пустуют школы в Югре, где столбик термометра упал до минуса 40.

Стужа не отпустит Урал до конца недели.