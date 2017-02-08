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На обезвреживание челябинской свалки уйдет миллиардСегодня в 13:22

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Работы начнутся в 2017 году.

Рекультивация свалки в Челябинске обойдется в 1 миллиард рублей. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора региона, работы в данном направлении начнутся в 2017 году. На подготовку проекта и проведение экспертиз уже выделено 100 миллионов рублей. Помимо этого, власти Южного Урала рассчитывают на помощь из федерального бюджета.

Челябинск - единственный в России мегаполис, на территории которого размещен полигон ТБО. Он появился еще в 1949 году и в 1992 году полностью исчерпал свои ресурсы. На данный момент площадь помойки составляет 80 гектаров. Долгое время власти не могли отказаться от свалки из-за отсутствия альтернативы. Сейчас, после появления территориальной схемы обращения с отходами, определены места складирования отходов.

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