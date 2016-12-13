О дефиците лекарств.

После публикаций о нехватке АРВ-препаратов для лечения ВИЧ глава Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил о готовности рассмотреть обращения пациентов. По его словам, пока ни одного не поступало.

Тем временем, по данным "Коммерсанта", заявки до чиновника просто-напросто не доходят. На сайт ведомства поступило по меньшей мере уже три обращения от пациентов. Однако их вернули отправителям с формулировкой, что письмо отправлено не по адресу. Обращения Росздравнадзор отсылает в областные минздравы.

Не достучавшись до чиновников, ВИЧ-инфицированные просят помощи у активистов движения "Пациентский контроль". С 3 по 8 февраля 2017 год туда пришло более 30 обращений только из одной Новосибирской области. Ранее, за декабрь-январь, обратились 49 россиян - почти вдове больше, чем в предыдущие года.

Проблема возникла из-за перехода с 2017 года на централизованные закупки препаратов от ВИЧ. Сдвинулись сроки поставок, что обернулось временным дефицитом лекарств в медучреждениях. Нехватку медикаментов для ВИЧ-инфицированных регистрировали в 18 регионах страны, в том числе в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях и Пермском крае, передает "Уралинформбюро". При этом Средний Урал лидирует в стране по количеству носителей вируса.

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