В Екатеринбурге "замерзли" автобусыСегодня в 13:17
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Они не вышли на линию.
Утром 8 февраля 2017 года в Екатеринбурге из-за 30-градусных морозов не смогли завестись некоторые маршрутки.
"На Химмаше 19 автобусы замерзали на лету. По словам водителя, солярка застывает прямо в баке. Много машин вообще не вышли на маршрут - не смогли завестись", - жалуются горожане.
Морозы сковали и личный автотранспорт екатеринбуржцев. Как рассказали "Уралинформбюро" автолюбители, сегодня в утренний час пик на дорогах было достаточно свободно.
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