Они не вышли на линию.

Утром 8 февраля 2017 года в Екатеринбурге из-за 30-градусных морозов не смогли завестись некоторые маршрутки.

"На Химмаше 19 автобусы замерзали на лету. По словам водителя, солярка застывает прямо в баке. Много машин вообще не вышли на маршрут - не смогли завестись", - жалуются горожане.

Морозы сковали и личный автотранспорт екатеринбуржцев. Как рассказали "Уралинформбюро" автолюбители, сегодня в утренний час пик на дорогах было достаточно свободно.