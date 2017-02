После новых исследований.

Геологи назвали более точные сроки наступления на Земле кислородной катастрофы. Глобальное изменение атмосферы планеты случилось 2426-2460 миллионов лет назад. Исследование на эту тему опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В процессе датировки магматических пород из Южной Африки при помощи уран-свинцового анализа ученые обнаружили химические свидетельства резкого повышения содержания кислорода в древней атмосфере. Оно совпало по срокам с наступлением кислородной катастрофы.

Именно в это время, примерно 2,45 миллиарда лет назад, полярные шапки Земли почти достигали экватора, а гидросфера была "отрезана" от атмосферы.

Ранее предполагалось, что кислородная катастрофа произошла почти на 100 миллионов лет позже.

Кислородная катастрофа - глобальное изменение состава атмосферы планеты, в результате чего в ее составе появился свободный кислород, передает "Уралинформбюро".