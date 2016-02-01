Мать и малыш чувствуют себя хорошо.

В Приморском сафари-парке коза Меркель из Подмосковья в конце января родила козленка. Его отец - знаменитый на всю страну козел Тимур, подружившийся с тигром Амуром, передает "Уралинформбюро".

Вскоре Меркель и ее пока что безымянного отпрыска отправят на ферму к хозяину. По его словам, имя козленку будут выбирать путем открытого голосования.

Тимур подружился с тигром Амуром, которому предназначался на обед, в 2015 году. Сначала они были не разлей вода, но потом тигр отвесил козлу мощную затрещину, и рогатого пришлось отправить на лечение. Летом 2016 года в приморском сафари-парке устроили смотрины невест для Тимура - победительницей "конкурса" и стала Меркель из Подмосковья.

Стоит отметить, что Амур не так давно тоже стал отцом. Тигрица Уссури родила ему сына Шерхана.