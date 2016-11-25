В Екатеринбурге львы посостязаются с паукамиСегодня в 16:10
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За звание лучшей пары.
Накануне Дня всех влюбленных в Екатеринбургском зоопарке выберут лучшую пару среди питомцев. В этом году в конкурсе примут участие "молодожены", создавшие семью в 2016 году. На победу претендуют львы, лисы, дикобразы, пауки и носухи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе зверинца. Все парочки демонстрируют нежные чувства и привязанность друг к другу.
Проголосовать за понравившуюся чету может любой желающий на сайте Екатеринбургского зоопарка. Сделать это можно до 13 февраля 2017 года. Лучших "молодоженов" назовут в День святого Валентина.
Лев Эрни и львица Эмма
Рыжие пауки-бабуины Арахна и Араней
Древесные дикобразы Урсус и Урсула
Носухи Шокко и Шуня
Лиса Лизовета и лис Лютик
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