Традиционного.

Жители и гости Екатеринбурга рассчитывают насладиться фейерверком в День защитника Отечества. Яркий подарок от Министерства обороны РФ к 23 февраля стал традицией с 2014 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Центрального военного округа, праздничные салюты будут даны в таких крупных городах, как Екатеринбург, Самара и Новосибирск. Орудия дадут по 30 залпов с интервалом в 30 секунд.

В столице Урала у стадиона "Динамо" традиционно разместят шесть 76-миллиметровых орудий ЗИС и две салютные установки 2А85. Они сделают 180 артиллерийских выстрелов и запустят 480 фейерверков.

В прошлом году канонада на "Динамо" гремела с 21.00, салют длился 15 минут.

Стоит отметить, что жителям Новосибирска на этот раз обещают 30 залпов гаубиц М-30 и более 800 фейерверков "Вега" и "Ассоль". Действо пройдет на набережной Оби.

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