Долги за свет и тепло спишут с банковских карт свердловчанСегодня в 15:14
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Без предупреждения.
Свердловчане, копящие коммунальные долги, рискуют недосчитаться средств на своих банковских картах. Постановление о списании задолженности по упрощенной процедуре 27 декабря 2016 года принял Верховный суд РФ.
Теперь ресурсоснабжающие организации могут в ускоренном порядке, за несколько дней, получить судебный приказ без проведения заседаний и вызова в суд взыскателя и должника. Принудительно будут взыскиваться все неоплаченные платежи за последние 10 лет. В случае необходимости делается запрос к приставам для выяснения, где у должника есть счета. Банк обязан исполнить судебный приказ.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс", за 2016 год в ПАО "Сбербанк России" направлено 18 990 исполнительных листов о взыскании с физических лиц задолженности за энергоресурсы на 210,5 миллиона рублей. С расчетных счетов неплательщиков удержано более 82 миллионов рублей, в том числе по 6 664 исполнительным листам задолженность погашена полностью (64,3 миллиона).
На сегодня свердловчане не заплатили за тепло свыше 215 миллионов рублей, за свет - более 1 миллиарда. Общая дебиторская задолженность перед Свердловским филиалом "Т Плюс" за тепловую энергию на начало 2017 года перевалила за 7,581 миллиарда рублей, за электроэнергию - 6,8 миллиарда.
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