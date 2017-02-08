И формальные проверки.

Органы Росприроднадзора в уральских регионах часто грешат формализмом, пренебрегая опасностью предприятий-загрязнителей. Об этом заявил глава федерального ведомства Артем Сидоров на окружном заседании в Екатеринбурге 8 февраля 2017 года, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Доля УрФО в общероссийском банке экологических нарушений - 16%. Самые крупные загрязнители давно известны, их немного, надо четко выстроить с ними работу, подчеркнул глава Росприроднадзора. И вместо штрафов, когда процедура растягивается на месяцы, приостанавливать производство. По мнению А.Сидорова, слабость законодательной базы не помеха: даже имеющийся инструментарий дает эффект, особенно при содействии прокуратуры, судов, ФСБ, полпредства, исполнительной власти.

"Количество проверок не самоцель. Нужно добиться реального улучшения экологической обстановки, улучшения качества жизни людей. Необходима полная перезагрузка нашей работы. К сожалению, у большинства руководителей региональных управлений нет понимания поставленных перед ними задач", - подчеркнул он.

Другой тренд, который обозначил глава Росприроднадзора, - открытость ведомства. С 1 января введен институт общественных инспекторов, которые будут посещать заводы. Готовится к пилотному запуску информационная система приема жалоб от населения. А.Сидоров призвал коллег активно взаимодействовать с гражданами, экологическими активистами и СМИ.

Сразу после этого журналистов попросили удалиться из зала заседаний - чтобы не видеть, как "не понимающие задач руководители" оправдываются перед Москвой. "Ни к чему вам наблюдать это избиение младенцев", - сказал один из присутствующих.

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