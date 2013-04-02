Годовой ущерб достиг 710 миллионов.

За 2016 год в Югре выросла аварийность на трубопроводных магистралях, число порывов приближается к 3400. Нефтью залило 30 гектаров земель, ущерб почвам составил 710 миллионов рублей. Такую статистику привел глава Департамента Росприроднадзора по УрФО Борис Леонтьев на окружном совещании 8 февраля 2017 года, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Б.Леонтьев отметил, что в антирейтинге лидирует ООО "РН-Юганскнефтегаз".

В целом по Югре и Ямалу наибольшее техногенное воздействие на природу оказывает топливно-энергетический комплекс. Воздух загрязнен продуктами сжигания попутного нефтяного газа. От сбросов добывающих компаний особенно страдают акватории Обской и Тазовской губы, где предельно допустимые концентрации вредных веществ превышены в несколько раз, сообщил Б.Леонтьев.