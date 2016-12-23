×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Гринфлайт" не желает доделывать квартиры дольщиков "Академа"Сегодня в 16:57

  • Текст

Отказываясь от чистовой отделки.

8 февраля в Челябинске стартовали переговоры дольщиков "Гринфлайта" с руководством строительной компании. Согласно графику, до 15 марта состоятся 12 встреч, на которые приглашены владельцы квартир в 26 недостроенных домах, передает "Уралинформбюро".

"Встречи будут проходить в формате свободных дискуссий. У людей накопилось очень много вопросов по поводу внешнего наблюдения (введено в компании до марта 2017 года - прим.ред.), этапов строительства, возможных рисков. По всем темам руководство планирует дать ответы, что называется, из первых уст", — цитирует "Коммерсантъ" представителя застройщика.

По данным издания, дольщикам предложат заключить дополнительное соглашение к первоначальному договору. Документ предполагает отказ от чистовой отделки квартир, а также пересмотр сроков сдачи зданий при отказе от неустоек за это. Речи об изменении стоимости жилья при этом не идет.

Дольщики тем временем намерены нанять юриста, который будет представлять их интересы в рамках расследования уголовного дела о хищении 11 миллиардов рублей со счетов "Гринфлайта". На откуп защитнику также будет отдана разработка стратегии по достижению компромисса со всеми сторонами. Общими усилиями на оплату юридической помощи уже собрали около миллиона рублей.

Компания "Гринфлайт" навела на себя подозрения после заморозки ЖК "Академ Riverside" в центре Челябинска весной 2016 года. Прокурорская проверка выявила пропажу 6 миллиардов рублей со счетов застройщика. В ходе расследования уголовного дела ущерб возрос до 11 миллиардов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Серовчан нагреют на котельных

Серовчан нагреют на котельных

Ямальцы выставят заоблачные счета.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×