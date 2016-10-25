Капремонты обошлись свердловчанам в 5,2 миллиарда рублейСегодня в 15:23
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Еще 1,5 миллиарда недоплатили.
В 2016 году на Среднем Урале капитальный ремонт провели в 1 984 домах из 2,5 тысячи запланированных. На эти цели было потрачено 5,2 миллиарда рублей, сообщил "Уралинформбюро" министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Работы велись в 75 муниципалитетах. В ряде территорий жители не смогли накопить на ремонт даже одного дома. Общая задолженность свердловчан составляет порядка 1,5 миллиарда рублей.
На 173 объектах работы не были завершены вовремя. Как объяснил Смирнов, вина за это лежит на недобросовестных подрядчиках и жильцах, которые не пускают ремонтников в квартиры. Кроме того, сказывается износ подходящих к дому сетей, на которых случаются аварии. Глава минЖКХ также посетовал на недостаток рабочих рук – слесарей и сварщиков.
Власти уже взялись за дома из списка на 2017 год. Работы ведутся в 981 здании, еще по 190 разыграны конкурсы.
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