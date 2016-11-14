В 40-градусные морозы южноуральцев просят сидеть домаСегодня в 15:48
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Отказавшись от дальних поездок.
9-11 февраля 2017 года в Челябинской области ожидаются аномальные холода. Среднесуточная температура будет на семь и более градусов ниже климатической нормы. В горах и низинах подморозит до минус 40.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре регионального ГУ МЧС РФ, в такую погоду следует отменить все мероприятия на открытом воздухе и по возможности отказаться от длительных автопутешествий. Тем, кто все-таки отправится в поездку, стоит убедиться в исправности машины, взять с собой запас еды и заряженный мобильник. В случае поломки транспортного средства вдали от жилья помощь можно вызвать по номеру 101.
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