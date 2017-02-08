Из-за копеечной зарплаты.

Низкая оплата труда и текучесть кадров - одна из острейших проблем органов Росприроднадзора. Эту проблему глава Департамента ведомства по УрФО Борис Леонтьев обозначил на окружном совещании в Екатеринбурге 8 февраля, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Если не повышать финансовую заинтересованность персонала, работа будет неэффективной, подчеркнул руководитель. Специалисты трудятся на пределе сил, захлебываясь в документации, объемы которой постоянно растут.

Из других проблем, мешающих работать, Б.Леонтьев назвал несовершенство нормативной базы.