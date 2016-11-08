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Уральские ученые займутся разработками для Sukhoi SuperjetСегодня в 17:09

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По соглашению.

УрО РАН и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерены в ближайшее время подписать соглашение о сотрудничестве.

Как сообщил "Уралинформбюро" вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН Валерий Чарушин, в марте стороны проведут рабочую встречу для определения конкретных сфер работ. Ученые могут заняться широким кругом вопросов – от разработки новых материалов до систем управления. Объем финансирования научных изысканий пока не определен.

Академик напомнил, что ранее специалисты Уро РАН изобрели уникальный сверхпрочный материал. Сейчас проводятся тесты испытательных образцов.

ОАК – крупнейшее в России авиастроительное объединение, которое специализируется на разработке и производстве самолетов военного и гражданского назначения (Sukhoi Superjet).

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