Уральские ученые займутся разработками для Sukhoi SuperjetСегодня в 17:09
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По соглашению.
УрО РАН и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерены в ближайшее время подписать соглашение о сотрудничестве.
Как сообщил "Уралинформбюро" вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН Валерий Чарушин, в марте стороны проведут рабочую встречу для определения конкретных сфер работ. Ученые могут заняться широким кругом вопросов – от разработки новых материалов до систем управления. Объем финансирования научных изысканий пока не определен.
Академик напомнил, что ранее специалисты Уро РАН изобрели уникальный сверхпрочный материал. Сейчас проводятся тесты испытательных образцов.
ОАК – крупнейшее в России авиастроительное объединение, которое специализируется на разработке и производстве самолетов военного и гражданского назначения (Sukhoi Superjet).
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