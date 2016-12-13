Другие способы не действуют.

Общественники предлагают стрелять по смогу в Челябинске из туманных пушек.

Как сообщили "Уралинформбюро" в благотворительном экологическом фонде "Моя планета", этот способ изначально применялся в горной промышленности и на стройплощадках. Потом китайцы взяли его на вооружение в городах, за ними последовали другие страны.

Распыленная вода улавливает частицы размером от 10 микрон, осаждает их на землю и подавляет запах, но после этого обязательна влажная уборка улиц. Ставить пушки нужно рядом с крупными источниками загрязнения: металлургическими предприятиями, угольными ТЭЦ и Коркинским угольным разрезом.

Найдет ли инициатива экологов поддержку у бизнеса и областных властей, пока неясно.

Следует отметить, что Южный Урал с начала 2017-го живет в режиме неблагоприятных метеоусловий. МЧС вновь и вновь предупреждает о высокой концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска, Магнитогорска, Сатки, Коркино и других городов области. Жителям советуют носить защитные маски и реже бывать на улице.