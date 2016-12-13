Челябинцы готовы разгонять смог из пушкиСегодня в 17:11
- Текст
Другие способы не действуют.
Общественники предлагают стрелять по смогу в Челябинске из туманных пушек.
Как сообщили "Уралинформбюро" в благотворительном экологическом фонде "Моя планета", этот способ изначально применялся в горной промышленности и на стройплощадках. Потом китайцы взяли его на вооружение в городах, за ними последовали другие страны.
Распыленная вода улавливает частицы размером от 10 микрон, осаждает их на землю и подавляет запах, но после этого обязательна влажная уборка улиц. Ставить пушки нужно рядом с крупными источниками загрязнения: металлургическими предприятиями, угольными ТЭЦ и Коркинским угольным разрезом.
Найдет ли инициатива экологов поддержку у бизнеса и областных властей, пока неясно.
Следует отметить, что Южный Урал с начала 2017-го живет в режиме неблагоприятных метеоусловий. МЧС вновь и вновь предупреждает о высокой концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска, Магнитогорска, Сатки, Коркино и других городов области. Жителям советуют носить защитные маски и реже бывать на улице.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 17:14
В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
Пострадали два человека.Сегодня в 17:11
Челябинцы готовы разгонять смог из пушки
Другие способы не действуют.Сегодня в 17:09
Уральские ученые займутся разработками для Sukhoi Superjet
По соглашению.Сегодня в 17:04
Из Росприроднадзора бегут инспекторы
Из-за копеечной зарплаты.Сегодня в 16:57
"Гринфлайт" не желает доделывать квартиры дольщиков "Академа"
Отказываясь от чистовой отделки.Сегодня в 16:56
"АвтоВАЗ" удивит двумя новинками
На базе Lada Vesta.Сегодня в 16:50
Свердловчан шокировали счета за коммуналку
Общественники разберутся.Сегодня в 16:42
В Екатеринбурге офицер "потерял" 37 казенных миллионов
При строительстве жилья для военных.Сегодня в 16:17
В Екатеринбурге на ходу загорелся автобус
Водитель сам потушил пожар.Сегодня в 16:15
К капремонту на Среднем Урале подключатся газовики
Через год.Сегодня в 16:13
Нефтяники Югры не успевают латать трубопроводы
Годовой ущерб достиг 710 миллионов.Сегодня в 16:10
В Екатеринбурге львы посостязаются с пауками
За звание лучшей пары.Сегодня в 16:04
Федор Емельяненко приедет в Екатеринбург на ЧР по самбо
В марте.Сегодня в 16:00
На Южном Урале два человека скончались от отравления газом
Угарным.Сегодня в 15:48
В 40-градусные морозы южноуральцев просят сидеть дома
Отказавшись от дальних поездок.
-
06 февраля в 18:33
В детских садах Челябинска запретят прогулки
В смог.23 января в 19:29
Смог на Южном Урале довел Дубровского
До бессильного гнева.18 января в 17:32
Глас вопиющего в Челябинске: Путин, спаси от смога!
Жить невмоготу.13 декабря 2016 в 12:08
Челябинск окутал морозный смог
На сутки.03 ноября 2016 в 12:44
Едкий смог душит Челябинск и Коркино
Жители Сатки – тоже в "газовой камере".08 сентября 2016 в 12:04
Экологи подозревают челябинскую больницу в "сливе" гепатита
В озеро Смолино.31 марта 2015 в 11:28
В Челябинске и Златоусте вновь трудно дышать
Муниципалитеты атаковал смог.27 марта 2015 в 16:15
Задыхающиеся челябинцы намерены дозвониться до Путина
И оборвать телефоны спасателей.20 марта 2015 в 10:04
Над Челябинском сгущается смог
Усугубляя негодование горожан.19 марта 2015 в 11:37
В Челябинск возвращается смог
У жителей добавилось поводов выйти на митинг.
Главные новости
- Сегодня в 17:14В Новоуральске после ДТП загорелась "Газель" с рабочими
- Сегодня в 16:50Свердловчан шокировали счета за коммуналку
- Сегодня в 15:23Капремонты обошлись свердловчанам в 5,2 миллиарда рублей
- Сегодня в 15:186-летняя екатеринбурженка выжила после падения с 8 этажа
- Сегодня в 14:31Глава Росприроднадзора отчитал уральских коллег за мягкотелость
Аналитика
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.
Серовчан нагреют на котельных
Ямальцы выставят заоблачные счета.