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Свердловчане получили более 700 новых лифтов08 февраля в 18:01

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На очереди - 468.

В 2016 году в многоэтажках на Среднем Урале заменили 704 лифта. Как сообщил "Уралинформбюро" министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, 58 кабин было закуплено по программе софинансирования – на средства собственников и областной казны. Еще 114 – на проценты, которые набежали по вкладам фонда капремонта.

Кроме того, 532 подъемника было установлено по программе "1000 лифтов", которая финансируется из внебюджетных источников. К маю 2017 года свердловчане получат оставшиеся 468 лифта.

Стоит отметить, что сейчас в Свердловской области насчитывается около 3 000 старых механизмов. Проблема актуальна для всех регионов страны. В Москве в начале 2016 года изношенность оборудования обернулась рядом трагедий.

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