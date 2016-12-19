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Группы смерти захватили Instagram08 февраля в 18:11

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Потеряв контроль над детьми "ВКонтакте".

В Сети отмечен новый всплеск активности так называемых групп смерти. После того как администрация "ВКонтакте" заблокировала и удалила теги опасных сообществ, их организаторы "переехали" в Instagram, сообщили "Уралинформбюро" в РОЦИТ.

В целом по России зафиксировано более 45 тысяч новых записей. В основном это жители крупных городов европейской части страны. Чаще всего участники подобных сообществ, которые подаются в виде игры, выходят в Сеть в период с 20.00 до полуночи. За все время наблюдения зафиксирован 41 601 возможный "игрок".

Параллельно с этим в Instagram начали появляться посты, раскрывающие условия и результат игры. Также их авторы пытаются понять и объяснить, что толкает детей на столь страшный шаг.

Волна детских самоубийств захлестнула Россию в 2016 году. Маленькие девочки находили в Интернете инструкции по превращению в фей Винкс с помощью открытых газовых конфорок или окна. Школяры постарше следовали указаниям так называемых кураторов в "игре".

Только в Югре в прошлом году добровольно ушли из жизни 12 подростков. Пятеро юных южноуральцев наложили на себя руки только за две мартовских недели. В декабре в Перми полиции совместно с родителями удалось предотвратить массовое самоубийство 30 школьников. По словам детей, участие в онлайн-игре смерти было для них шуткой, им было любопытно узнать, как все происходит. В Свердловской области ежегодно фиксируется 300 попыток детского суицида. И это только верхушка айсберга.

Психологи советуют уделять подросткам как можно больше времени и внимания, не отделываться дежурными фразами и установить в семье доверительные отношения. Ведь чаще всего именно "внимательного слушателя" дети ищут в Сети.

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