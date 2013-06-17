В Югре болезнь не лечат в 90% случаев.

На Урале высок риск заражения описторхозом. В шести регионах УрФО и Прикамье зарегистрированы случаи заболевания и возможны большие очаги заражения. Подобная ситуация наблюдается еще в 20 субъектах РФ, говорится в постановлении главного санитарного врача страны Анны Поповой.

Ежегодно в России выявляется до 30 тысяч случаев описторхоза. Сложнее всего ситуация в Югре (375 случаев на 100 тысяч населения), на Ямале (162 случая), в Тюменской (106 случаев) и Курганской областях (63 случая). При этом 90% выявленных в Югре заболевших не прошли лечение, сообщает "Уралинформбюро".

Причины распространения болезни Анна Попова видит в плохой обработке рыбы на предприятиях и некачественной очистке сточных вод. Кроме того, отсутствуют стандарты лечения.

Губернаторам рекомендовали выделить дополнительные средства на профилактику этой болезни, а руководителям региональных органов здравоохранения – создать дневные стационары для лечения больных описторхозом.