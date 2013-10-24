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Свердловчан шокировали счета за коммуналкуСегодня в 16:50

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Общественники разберутся.

Свердловчане жалуются на сумасшедшие счета за коммуналку. В Общественную палату региона поступило более 600 писем от жителей области, в чьих квитанциях суммы подскочили на 10-20%, сообщил "Уралинформбюро" председатель Общественного совета при министерстве ЖКХ, секретарь ОП Среднего Урала Сергей Полыганов.

"Это ненормально, будет разбираться", - резюмировал он.

С нового года порядок начисления платы за коммунальные услуги существенно поменялся. В частности повышающий коэффициент 1,5 введен для тех домов, где не установлен общедомовой прибор учета, если техническая возможность для этого имеется. А в том случае, если в квартире никто не проживает, начисления за коммунальные услуги все равно проводятся по нормативам исходя из количества собственников. Ранее такие владельцы квартир получали счета только за общедомовые услуги и содержание жилья.

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