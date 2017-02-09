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"Самого честного гаишника" оставили на службе в ГИБДД Нижневартовска08 февраля в 18:40

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Несмотря на все протесты начальства.

Окружной суд ХМАО-Югры оставил без удовлетворения апелляцию регионального УМВД и прокуратуры на решение Нижневартовского горсуда о восстановлении на службе автоинспектора Андрея Ласкина.

Мужчина лишился работы в 2016 году после того, как выложил в Сеть несколько видеороликов о пьяных за рулем. Среди их героев оказались полицейские, врачи, чиновники и их друзья. "Самый честный гаишник", как окрестили его в соцсетях, поставил в известность о подобных фактах главу Генпрокуратуры Юрия Чайку и президента РФ Владимира Путина, передает "Уралинформбюро".

За этим последовала служебная проверка, выявившая недочеты и в работе самого Андрея Ласкина - его уволили из органов. Позже Нижневартовский горсуд восстановил автоинспектора в должности, именно на это решение и была подана жалоба.

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