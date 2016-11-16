Жильем и вещами.

За 2016 год прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа выявила 112 нарушений прав сирот. Юным ямальцам несвоевременно предоставлялось жилье, им не хватало самых необходимых вещей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.

Так, ученикам санаторной школы-интерната для детей, нуждающихся в длительном лечении, в Тарко-Сале не выдавали носовые платки и шарфы. Не хватало им и колготок, нижнего белья, носков и рейтуз. После внесения главе учреждения представления воспитанники получили недостающее, а два виновных лица были привлечены к ответственности.

Подобные нарушения зафиксированы и в школе Аксарки. К дисциплинарной ответственности привлечено три должностных лица, в том числе директор.