Если все пойдет по плану.

В этом году в Свердловской области будет капитально отремонтировано более 1,5 тысячи многоквартирных домов, рассказал "Уралинформбюро" министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Данная цифра предварительная. "По итогам конкурсов будет появляться экономия, которую мы также будем отторговывать", - пояснил министр.

Конкурсы уже проведены по 900 с лишним многоэтажкам.

Смирнов добавил, что ни один из подрядчиков, проваливших работу в 2016 году, не допущен к капремонту. В перечень организаций, которые соответствуют всем требованиям, входит 11 компаний.

Стоит отметить, что в 2016 году было обновлено почти 2 тысячи многоквартирников из 2,5 тысяч запланированных.