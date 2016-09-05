1,5 тысячи свердловских многоэтажек дождутся капремонта в этом году08 февраля в 17:22
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Если все пойдет по плану.
В этом году в Свердловской области будет капитально отремонтировано более 1,5 тысячи многоквартирных домов, рассказал "Уралинформбюро" министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.
Данная цифра предварительная. "По итогам конкурсов будет появляться экономия, которую мы также будем отторговывать", - пояснил министр.
Конкурсы уже проведены по 900 с лишним многоэтажкам.
Смирнов добавил, что ни один из подрядчиков, проваливших работу в 2016 году, не допущен к капремонту. В перечень организаций, которые соответствуют всем требованиям, входит 11 компаний.
Стоит отметить, что в 2016 году было обновлено почти 2 тысячи многоквартирников из 2,5 тысяч запланированных.
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