×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


1,5 тысячи свердловских многоэтажек дождутся капремонта в этом году08 февраля в 17:22

  • Текст

Если все пойдет по плану.

В этом году в Свердловской области будет капитально отремонтировано более 1,5 тысячи многоквартирных домов, рассказал "Уралинформбюро" министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Данная цифра предварительная. "По итогам конкурсов будет появляться экономия, которую мы также будем отторговывать", - пояснил министр.

Конкурсы уже проведены по 900 с лишним многоэтажкам.

Смирнов добавил, что ни один из подрядчиков, проваливших работу в 2016 году, не допущен к капремонту. В перечень организаций, которые соответствуют всем требованиям, входит 11 компаний.

Стоит отметить, что в 2016 году было обновлено почти 2 тысячи многоквартирников из 2,5 тысяч запланированных.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Чистый" спирт

"Чистый" спирт

Контрафакт выдохся.

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×