Интернет "трещит по швам" от тигров-толстопузов08 февраля в 19:21
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Их ждет диета.
Пока тигры в зоопарке Харбина набирают лишний вес, их фото в Сети набирают бешеную популярность. Снимки располневших воспитанников "Парка сибирских тигров" появились в британской Mirror.
Читатели разделились на два лагеря. Половина умиляется пухлым формам хищников, сравнивая их с ленивыми домашними котами и внуками, к которым приехала бабушка. Другая половина испугалась за их здоровье.
Работники зоопарка успокоили любителей кошачьих. Тигры действительно получают увеличенный рацион. Лишние калории им нужны, чтобы пережить суровую харбинскую зиму. За лето хищники придут в форму, передает "Уралинформбюро".
Фото: AsiaWire
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