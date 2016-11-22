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Екатеринбургский центр начнет "ловить" продукты с ГМО весной08 февраля в 19:06

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Когда придет разрешение.

В 2017 году в Екатеринбурге откроют Центр диагностики генетически модифицированных организмов (ГМО). По словам начальника отдела ПЦР-диагностики Свердловского референтного центра Россельхознадзора Игоря Мамаева, лабораторию запустят в ближайшие 2-3 месяца.

"У нас уже расставлено оборудование, ведется уборка. Ждем разрешительной документации", - пояснил он "Уралинформбюро".

Чаще всего Россельхознадзор находит ГМО в кормах для животных – сое и кукурузе. Нередко концентрация организмов превышает установленный предел в 0,9%.

Сегодня любой гражданин может обратиться в референтый центр Россельхознадзора и за 3,5 тысячи рублей проверить продукт на содержание ГМО. Пока образцы для анализа отправляют в Москву. Центры диагностики также работают в Казани и Оренбурге.

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