Подержанных.

Из-за технического сбоя в базе ГИБДД свердловчане не могут поставить на учет подержанные авто. Регистрация доступна лишь для новых автомобилей, которые ранее в базе не значились.

В отделении пропаганды Управления ГИБДД по Свердловской области "Уралинформбюро" пояснили, что регистрация подержанных машин требует дополнительных проверок, которые в данный момент недоступны. "В настоящий момент ведутся работы по восстановлению всех необходимых ресурсов", - уточнили в автоинспекции.