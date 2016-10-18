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Свердловская ГИБДД приостановила регистрацию машин08 февраля в 18:26

  • Текст

Подержанных.

Из-за технического сбоя в базе ГИБДД свердловчане не могут поставить на учет подержанные авто. Регистрация доступна лишь для новых автомобилей, которые ранее в базе не значились.

В отделении пропаганды Управления ГИБДД по Свердловской области "Уралинформбюро" пояснили, что регистрация подержанных машин требует дополнительных проверок, которые в данный момент недоступны. "В настоящий момент ведутся работы по восстановлению всех необходимых ресурсов", - уточнили в автоинспекции.

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