На вокзале Екатеринбурга выстроят электронную очередьСегодня в 08:18
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В 2017 году.
24 крупнейших вокзала России будут подключены к системе электронной очереди. Проект стартует в текущем году. Его цель - повысить скорость и качество обслуживания пассажиров, особенно в период массовых летних и праздничных перевозок.
Об этом заявил президент ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозёров 8 февраля в рамках встречи с билетными кассирами АО "ФПК" и пригородных пассажирских компаний, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре РЖД.
Белозёров подчеркнул, что параллельно с реализацией системы управления электронной очередью будет внедрена электронная система оценки качества обслуживания пассажиров.
Проект охватит 9 вокзалов в Москве, 5 - в Санкт-Петербурге, 2 - в Нижнем Новгороде, 2 - в Казани. Также электронную очередь внедрят в комплексах Волгограда, Самары, Ростова, Екатеринбурга, Сочи и Адлера.
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