Екатеринбуржцев оставят без маршрутокСегодня в 08:38
- Текст
Несмотря на перенос транспортной реформы.
С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге отменят часть существующих автобусных маршрутов, несмотря на перенос транспортной реформы на 2019 год. Об этом в интервью "Четвертому каналу" заявил заместитель председателя комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич.
Он отметил, что речь идет о дублирующих маршрутах. Сейчас чиновники решают, какие именно автобусы следует исключить из транспортной схемы, передает "Уралинформбюро".
Ранее в мэрии объясняли необходимость отмены ряда автобусов гигантскими убытками транспортных МУПов. Разница между доходами и расходами сейчас составляет порядка 2 миллиардов рублей в год.
Стоит напомнить, что транспортную реформу в уральской столице должны были провести 1 июля. Она предполагала отмену 113 маршрутов. Вместо них должно было быть организовано всего 62. Новость вызвала шквал недовольства. В результате сити-менеджер Александр Якоб вынужден был признать недостаточную готовность к проведению реформы и перенести ее на 2019 год. А главный идеолог новой схемы Евгений Липович ушел в отставку.
Ранее по теме:
Вице-мэр Екатеринбурга Евгений Липович ушел в отставку
Транспортную реформу в Екатеринбурге перенесли на 2019 год
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:50
Свердловчанин надругался над 6-летней девочкой
На станции Косулино.Сегодня в 14:47
Свердловские депутаты лишают Ройзмана решающего голоса
По велению Москвы.Сегодня в 14:40
Екатеринбургскому лесопарку вернули 55 гектаров
"Захваченных" конноспортивной школой.Сегодня в 14:35
Сысертское АТП сократило около 80% сотрудников
За два дня.Сегодня в 14:13
В Прикамье напуганная собакой школьница упала в люк
Девочку вытащили прохожие.Сегодня в 13:51
Екатеринбуржцев в Заречном оставили без воды
Из-за коммунального ЧП.Сегодня в 13:51
В Тюмени Hyundai впечатался в фонарный столб
Водитель был пьян.Сегодня в 13:49
"Чистый" спирт
Контрафакт выдохся.Сегодня в 13:31
Самолет-амфибия застрял в Кольцово из-за сбоев в электронике
Не сработали датчики.Сегодня в 13:18
Тайбоксер из Челябинска сразится с французским чемпионом
На малой родине.Сегодня в 13:04
Льды Аляски скрывали огромные пирамиды
Древнейшие на Земле.Сегодня в 12:52
В Тюмени пьяный бесправник устроил тройное ДТП
С пострадавшими.Сегодня в 12:40
Суд по делу банды Тропиканки перенесли на неделю
Из-за болезни одного из подсудимых.Сегодня в 12:36
В Миассе легковушка протаранила автобус
Он отлетел на ограждение.Сегодня в 12:28
Лето вернет уральцам горящие туры
Если откроют Египет.
-
08 февраля в 13:17
В Екатеринбурге "замерзли" автобусы
Они не вышли на линию.27 января в 11:10
В центре Екатеринбурга столкнулись 2 маршрутки и иномарка
Заблокировав трамвайные пути.05 июля 2016 в 12:44
В Челябинске водители-мусульмане не вышли на работу
В Ураза-байрам.22 апреля 2014 в 16:52
Екатеринбургские перевозчики не могут найти замену водителям-мигрантам
Несмотря на среднюю зарплату в 35 тысяч рублей.20 марта 2014 в 15:40
Неисправные маршрутки ударят по карману российских транспортников
Штрафы составят до 200 тысяч рублей.25 марта 2013 в 17:47
И такое бывает - в Челябинске снижена стоимость проезда в автобусах
25 марта 2013 года билеты подешевели сразу на шести коммерческих маршрутах в Металлургическом районе - с 18 до 15 рублей.
Ещё в сюжете «Транспортная реформа»
Главные новости
- Сегодня в 14:50Свердловчанин надругался над 6-летней девочкой
- Сегодня в 13:49"Чистый" спирт
- Сегодня в 12:28Лето вернет уральцам горящие туры
- Сегодня в 11:03Траты на бродячих собак в регионах разнятся в сотни раз
- Сегодня в 10:41С приветом от Новикова: неизвестные напали на оппонента барда
Аналитика
"Чистый" спирт
Контрафакт выдохся.
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.