Тратам на транспортную реформу Екатеринбурга досмотр не писанСегодня в 08:24
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Инициаторов не сыщешь.
Перенос сроков проведения транспортной реформы в Екатеринбурге с 2017 на 2019 год сулит ее полную отмену. Такое мнение на своей странице в Facebook выразила руководитель компании "Город.Pro" Лариса Бузунова.
"Кроме того, может так случиться, что через два года в городе уже будет нечего реформировать. Нет никаких гарантий, что ключевые транспортные операторы, ЕТТУ и МОАП, переживут эту отсрочку. В случае их банкротства екатеринбуржцы окажутся наедине с "удобными маршрутками", с последствиями, которые мы уже можем сегодня наблюдать во многих городах России", - пишет она, добавляя в конце поста: "Екатеринбург, к сожалению, не смог".
Пост Бузуновой собрал немало комментариев. Нашлись и те, кто задумался о денежной стороне вопроса. "А затраченные деньги вернут городу? может их и отдать ЕТТУ на дотацию?", - вопрошает Елена Шкляева. "Разработчикам деньги бы вернуть в казну за свою "работу" - лучше на эти деньги сиротам помочь!", - вторит ей Наталья Перовская.
Согласно официальной информации, разработка проекта новой транспортной сети обошлась городскому бюджету в 8 миллионов рублей. Их получил "Город.Pro".
Разработанный компанией проект поднял на дыбы полгорода, и власти Екатеринбурга были вынуждены признать - с 1 июля 2017 года они может и сократят дублирующие маршруты, а кардинально за транспортный передел браться не будут.
Апологет транспортной реформы вице-мэр Евгений Липович заслуженно отправлен в отставку. А как же 8 миллионов рублей? Инициировать проверку целесообразности расходования средств может, например, гордума Екатеринбурга. Однако в депутатских кругах эта тема пока отклика не получила.
"Я считаю, что деньги использовались целевым образом. Мне кажется, что излишняя политизация всей этой ситуации и привела к тому, что реформа была передвинута. Это приведет к огромным тратам бюджета (и это правильно!) на развитие инфраструктуры под эту реформу", - отметил депутат Константин Киселев.
Как пояснили "Уралинформбюро" в Счетной палате Екатеринбурга, инициировать проверку могут и представители мэрии, но этот сценарий, исходя из логики, исключен в принципе. Внеплановая проверка по инициативе самой Палаты также маловероятна – ведомству хватает ревизий, утвержденных по графику. При этом обоснованность трат на проект транспортной сети, так или иначе, будет проверяться, когда настанет время для финансовой ревизии бюджета мегаполиса.
Насколько актуальной будет схема общественного транспорта от "Город.Pro" в 2019 году остается только гадать. За грядущие два года дорожная карта уральской столицы будет перекроена еще не раз – хотя бы в связи с чемпионатом мира по футболу. Так что проект, естественно, потребует доработки и новых денежных вливаний из казны.
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