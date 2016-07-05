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В США к самолету Трампа приблизился неизвестный бортСегодня в 08:31

  • Текст

Начато расследование.

В США проводится расследование по факту приближения неизвестного воздушного судна к самолету президента Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел 3 февраля 2017 года в небе над Флоридой. Глава государства летел в свою резиденцию Мар-а-Лаго, чтобы провести там выходные. В нарушение инструкций к лайнеру, в котором он находился, более чем на 5,6 километра приблизился неизвестный самолет. Дистанция была настолько маленькой, что пилоты могли поддерживать визуальный контакт друг с другом.

Угрозы столкновения при этом не было, передает "Уралинформбюро".

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