Начато расследование.

В США проводится расследование по факту приближения неизвестного воздушного судна к самолету президента Дональда Трампа, сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел 3 февраля 2017 года в небе над Флоридой. Глава государства летел в свою резиденцию Мар-а-Лаго, чтобы провести там выходные. В нарушение инструкций к лайнеру, в котором он находился, более чем на 5,6 километра приблизился неизвестный самолет. Дистанция была настолько маленькой, что пилоты могли поддерживать визуальный контакт друг с другом.

Угрозы столкновения при этом не было, передает "Уралинформбюро".