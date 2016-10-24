Убитого на Донбассе свердловчанина привезли в ЕкатеринбургСегодня в 09:03
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У мужчины остались жена и дочь.
8 февраля 2017 года в Екатеринбург доставили тело 24-летнего жителя Верхней Пышмы Дмитрия Станкевича, который погиб на Украине.
Свердловчанин уехал на Донбасс 1 сентября 2015 года. Он воевал в составе подразделения "Сомали". Молодой человек погиб 31 января 2017 года в районе авдеевской промзоны во время перестрелки.
По информации из соцсетей, у Дмитрия Станкевича остались жена и маленькая дочь, передает "Уралинформбюро".
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