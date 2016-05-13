Днем будет относительно тепло.

Морозы не дадут свердловчанам передышки и в грядущие выходные. 10-12 февраля на Среднем Урале ночью ожидается 25-30 градусов ниже нуля. В низинах - до минус 40, сообщили "Уралинформбюро" в УГМС.

Днем же будет теплеть: в пятницу синоптики обещают минус 16-21, правда, с северным ветром. В субботу и воскресенье воздух прогреется еще сильнее - до 14-19 градусов ниже нуля. Местами небольшой снег.

В Екатеринбурге по ночам будет холодать до 26-28 градусов ниже нуля. Днем 10 февраля ожидается минус 17-19, 11 февраля - минус 15-17. В воскресенье столбики термометров поднимутся до 13-15 градусов со знаком минус, пройдет небольшой снег.