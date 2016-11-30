×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Югре открылся второй визовый центр ВенгрииСегодня в 09:40

  • Текст

Для экономии времени и денег.

В Ханты-Мансийске начал работу второй в Югре визовый центр Венгрии. Подать документы на биометрическую визу можно по адресу: улица Комсомольская, 8. Об этом журналистам рассказала начальник управления туризма департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики округа Инна Арканова.

Новый центр существенно упростит получение виз югорчанами. Жителям западной части региона для оформления документов не нужно будет ездить в Сургут или Екатеринбург - это позволит сэкономить время и средства.

Первый визовый центр Венгрии в Югре открылся в Сургуте в конце 2015 года. В прошлом году его клиентами стали порядка 300 человек, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Мы едем в далекие края»

Главные новости

Аналитика

"Чистый" спирт

"Чистый" спирт

Контрафакт выдохся.

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×