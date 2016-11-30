Для экономии времени и денег.

В Ханты-Мансийске начал работу второй в Югре визовый центр Венгрии. Подать документы на биометрическую визу можно по адресу: улица Комсомольская, 8. Об этом журналистам рассказала начальник управления туризма департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики округа Инна Арканова.

Новый центр существенно упростит получение виз югорчанами. Жителям западной части региона для оформления документов не нужно будет ездить в Сургут или Екатеринбург - это позволит сэкономить время и средства.

Первый визовый центр Венгрии в Югре открылся в Сургуте в конце 2015 года. В прошлом году его клиентами стали порядка 300 человек, передает "Уралинформбюро".