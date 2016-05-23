Траты на бродячих собак в регионах разнятся в сотни разСегодня в 11:03
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За расчеты возьмется Минприроды.
Стоимость контрактов по отлову безнадзорных собак в разных регионах России отличается в сотни раз, выяснили активисты Общероссийского народного фронта. При этом набор процедур всегда стандартный – отлов, транспортировка, клинический осмотр, учет, временное содержание, кастрация, стерилизация и эвтаназия.
В ОНФ сетуют на непрозрачность ценообразования в этой сфере. Например, в Свердловской области эвтаназия одного животного, согласно расчетам чиновников, стоит 739 рублей, а в Иркутской – 5 рублей.
"Как и какие процедуры можно провести за 5 рублей, насколько они гуманны?" - задается вопросом активистка тюменского отделения ОНФ Анна Москвина. По ее мнению, необходимо разработать единую для всех регионов технологию, разумную по цене и соответствующую гуманному обращению с животными.
Разобраться в ситуации активисты попросили глав субъектов и министра природных ресурсов РФ Сергея Донского, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОНФ.
Стоит отметить, что на Среднем Урале с отловом бродячих собак большие проблемы. На эти цели выделяются миллионы рублей, однако работа подрядных организаций оставляет желать лучшего. Например, компании "Универсалремонт" приписывают жестокие методы уничтожения животных и складирование трупов в неотведенных местах.
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