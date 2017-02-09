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ММК на юбилей подарили песнюСегодня в 12:03

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Артисты и заводчане исполнили гимн города.

К 85-летию ММК в фойе заводоуправления был организован флешмоб. В его рамках артисты камерного хора Магнитогорского концертного объединения и заводчане исполнили гимн города "Магнитка", сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ОАО "ММК".

Премьерный показ видеоролика народного флешмоба состоялся 1 февраля - в день рождения комбината. За считанные дни он набрал тысячи просмотров на множестве интернет-ресурсов.

Идея необычно поздравить комбинат родилась в управлении информации и общественных связей предприятия. Вдохновителем стала старший менеджер управления Елена Азовцева. Она предложила дополнить историческую экспозицию из фото живым действием.

На креативную идею откликнулась телекомпания "ТВ-ИН". Снимали флешмоб с 4 камер. Для большей выразительности ролика был создан эффект съемки с мобильника.

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