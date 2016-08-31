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Здоровые регионы поощрят "алкорублями"Сегодня в 11:10

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Минфин затеял "передел".

Минфин РФ предложил новую схему распределения доходов от акцизов на алкоголь. Сейчас половина сборов остается в региональных бюджетах - федералы предлагают все перечислять в госказну. После чего 40-50% этих средств будут распределяться по субъектам пропорционально числу жителей старше 18 лет, пишут "Известия".

Таким образом, большие суммы получат здоровые регионы, где взрослое население живет дольше. Судя по всему, в накладе останутся субъекты, производящие больше всего спиртного, - "алкорублями" придется делиться с густонаселенными регионами, передает "Уралинформбюро".

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