Глыба покорежила машину.

Жительница столицы Урала получит более 185 тысяч рублей компенсации за помятую рухнувшим с крыши снегом машину. Заводу "Промавтоматика" не удалось обжаловать решение Кировского райсуда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского облсуда.

В марте 2016 года снежная глыба упала с крыши двухэтажного здания в переулке Автоматики на припаркованную машину. Было разбито заднее стекло, а крыша помята. Екатеринбурженка обратилась в Кировский райсуд с требованием компенсации. Владельца двухэтажки - ОАО "Завод "Промавтоматика" обязали возместить 185 848 рублей, включая судебные издержки.

Ответчик подал апелляцию, ссылаясь на невнимательность водителя, так как неподалеку висело предупреждение о возможном сходе снега с кровли. Однако в удовлетворении жалобы было отказано.