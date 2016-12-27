Екатеринбурженка отсудила 185 тысяч за рухнувший с крыши снегСегодня в 11:50
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Глыба покорежила машину.
Жительница столицы Урала получит более 185 тысяч рублей компенсации за помятую рухнувшим с крыши снегом машину. Заводу "Промавтоматика" не удалось обжаловать решение Кировского райсуда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского облсуда.
В марте 2016 года снежная глыба упала с крыши двухэтажного здания в переулке Автоматики на припаркованную машину. Было разбито заднее стекло, а крыша помята. Екатеринбурженка обратилась в Кировский райсуд с требованием компенсации. Владельца двухэтажки - ОАО "Завод "Промавтоматика" обязали возместить 185 848 рублей, включая судебные издержки.
Ответчик подал апелляцию, ссылаясь на невнимательность водителя, так как неподалеку висело предупреждение о возможном сходе снега с кровли. Однако в удовлетворении жалобы было отказано.
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