Рядом с мусульманским кладбищем.

8 февраля 2017 года Арбитражный суд Свердловской области признал неправомерным расторжение МУГИСО договора с региональной общественной организацией "Азербайджан". Документ об аренде участка под строительство мечети считается возобновленным на неопределенный срок, сообщили "Уралинформбюро" в арбитраже.

Мингосимущества Свердловской области расторгло договор по требованию мэрии Екатеринбурга на основании того, что на участке не ведется строительство и есть долг по аренде в несколько тысяч рублей.

Начать возведение мечети у развязки улиц Репина - Металлургов, рядом с мусульманским кладбищем, не могут из-за проблем с разрешением на строительство. Прошлым летом минстрой отказался его выдавать, ссылаясь на отсутствие положительного заключения госэкспертизы проектной документации.

В октябре арбитраж признал отказ незаконным - представленная проектная документация предусматривает возведение здания не выше двух этажей и общей площадью менее 1500 квадратов. Кроме того, оно не является уникальным, особо опасным или технически сложным.

Министерство обязали повторно рассмотреть вопрос о выдаче разрешения на строительство мечети. В январе 2017 года вердикт подтвердил Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Стоит отметить, что сейчас на Репина, 42 есть действующая мечеть. Но ее работе мешает отсутствие парковки - по большим мусульманским праздникам окрестные дворы и улицы превращаются в автостоянку, мешая транспорту и пешеходам. Кроме того, по документам на этом участке должен располагаться культурный, а не религиозный объект.

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